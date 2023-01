Roma: Matone (Lega), ennesimo episodio non tollerabile che lascia sgomenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uccisione di una donna è quasi sempre l'esito di un'escalation di violenze che non è possibile tollerare. Lo dichiara la deputata romana della Lega Simonetta Matone. "Stavolta, l'ennesimo episodio vede tragicamente protagonista una 35enne romana brutalmente uccisa a colpi di arma da fuoco dal suo ex compagno davanti a un ristorante a Roma. Fatti del genere fanno rabbrividire e accrescono la rabbia per l'ennesimo femminicidio. Il drammatico fatto lascia sgomenti ma non può e non deve lasciarci in silenzio", conclude.(Com)