Sanità: Fratoianni, futuro fosco per servizio pubblico con destra al governo

- Nella legge di Bilancio “il governo e la maggioranza di destra hanno completamente ignorato le necessità del servizio sanitario pubblico, hanno tagliato ulteriormente, i maggiori investimenti promessi non ci sono stati, così come si sono rimangiati la parola sulle maggiori indennità al personale sanitario e sulle maggiori possibilità di assunzione di medici e infermieri da parte delle regioni. Niente, zero, nisba. Tutto cancellato. Rimangono solo liste d'attesa interminabili e quei lividi sul collo dell'ultima dottoressa aggredita, che a questo punto suonano come un triste presagio per tutto il servizio sanitario nazionale”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. (segue) (Rin)