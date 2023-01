Sanità: Fratoianni, futuro fosco per servizio pubblico con destra al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Periodicamente - prosegue - ma purtroppo sempre più spesso, la cronaca ci informa delle aggressioni a medici e infermieri nei pronti soccorso del nostro Paese. In questi giorni il nuovo ministro della Salute ha annunciato provvedimenti ulteriori, ma ho l'impressione che non basterà aumentare i controlli negli ospedali, né inasprire le pene per chi aggredisce. La verità è che medici e infermieri sono sempre più soli nelle corsie degli ospedali e nei pronto soccorso. E spesso i medici fanno le guardie notturne in solitudine, perché manca personale. E con quel poco personale che c'è devono fare fronte a una domanda di salute sempre crescente, per cui aumentano i tempi di attesa per una visita e si creano tensioni pericolose, che si scaricano ovviamente sul personale sanitario. Mi dispiace - conclude Fratoianni - che Schillaci non ricordi mai questo elemento fondamentale. E come potrebbe, d'altra parte?". (Rin)