Roma: Ravetto (Lega), Martina assassinata da ex compagno, non si può morire così

- Ancora una volta una giovane donna è la vittima dell'ennesimo femminicidio. E, ancora una volta, a commettere l'omicidio è stato l'ex compagno. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità del partito. "Non si può morire così, in mezzo a una strada, - aggiunge - un venerdì sera di svago, per mano di un uomo che si è deciso di lasciare. La Lega al governo prosegue il suo impegno continuando la strada iniziata con il Codice Rosso, potenziando gli strumenti legislativi. L'obiettivo è uno solo: che non ci siano più femminicidi. Un ringraziamento lo rivolgo alle Forze dell'ordine di Roma che hanno già fermato quello che sembra essere, senza alcun dubbio, l'assassino della povera Martina", conclude.. (Com)