Belgio: Bruxelles, donna muore in commissariato, circostanze ancora da chiarire

- Una donna è deceduta negli uffici di un commissariato a Bruxelles. Lo riporta il sito del quotidiano “Le soir”, precisando che la vittima, di circa quarant'anni, lavorava nel settore del volontariato. Al momento le circostanze del suo arresto e della detenzione non sono del tutto chiarite, ma secondo alcune fonti la morte “potrebbe corrispondere a un suicidio”. Secondo le fonti di “Le Soir”, “una donna è stata trovata morta in una cella” del complesso della polizia di Bruxelles-Capitale-Ixelles giovedì scorso. L’nformazione è stata confermata dall'area di polizia competente, che non ha però rilasciato ulteriori commenti sul caso. Il pubblico ministero ha confermato la morte e l'apertura di un'inchiesta. La vittima sarebbe stata arrestata nella notte tra mercoledì e giovedì. In due anni si tratta del terzo decesso registrato nello stesso commissariato. A gennaio e dicembre 2021, infatti, due algerini senza permesso di soggiorno sono stati trovati morti in circostanze ancora non chiarite.(Beb)