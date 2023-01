Repubblica Ceca: presidenziali, Nerudova al ballottaggio sostiene Pavel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alle presidenziali Danuse Nerudova ha espresso il proprio sostegno a Petr Pavel nel prossimo ballottaggio. Con il 91 per cento dei voti scrutinati, Nerudova ha la certezza di essere terza con il 13 per cento delle preferenze e, dunque, di non andare al secondo turno. "C'è ancora un grande male in questo Paese e il suo nome è Andrej Babis", ha detto Nerudova, rendendo esplicito il proprio sostegno a Pavel. Commentato il suo terzo posto, Nerudova lo ha definito un risultato comunque "incredibile", dicendo di aver avuto "il coraggio di provarci", pur presentando la sua candidatura "molto tardi". Anche il senatore Pavel Fischer, attualmente quarto con poco meno del 7 per cento delle preferenze, ha espresso il proprio sostegno a Petr Pavel, aggiungendo che "Andrej Babis non rappresenta un'opzione per il futuro del Paese". (Vap)