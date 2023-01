Carburanti: Turco (M5s), governo sceglie tagli ed austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Lollobrigida "sostiene che, come l'Italia, anche Francia e Spagna hanno eliminato i contributi alla spesa per i carburanti. Si tratta di paragoni che non stanno né in cielo né in terra: in Spagna il prezzo dei carburanti non è mai salito al livello degli altri Paesi d'Europa e sia lì che in Francia il tasso di inflazione è molto più basso di quello italiano, che rischia di diventare il più alto a livello europeo". Lo scrive in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, secondo cui "invece che chiamare in causa i Paesi stranieri, il ministro farebbe bene a guardare in casa propria dove alcuni membri della sua stessa maggioranza hanno dichiarato che le risorse per prorogare il taglio delle accise c'erano. La verità è che questo governo ha deciso a monte di varare una legge di bilancio fatta principalmente di tagli. Il Movimento - ricorda - aveva proposto un aumento della tassazione sugli extraprofitti. Il governo ha invece ridotto la previsione di gettito a soli 2,5 miliardi, addirittura meno di quanto previsto dal governo Draghi, concedendo così di fatto uno sconto fiscale a chi realmente ha fatto speculazione sui prezzi energetici a danno di cittadini e imprese. (segue) (Com)