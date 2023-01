Carburanti: Turco (M5s), governo sceglie tagli ed austerità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la decisione di non estendere la tassa sugli extraprofitti a comparti come quello farmaceutico o quello assicurativo, sottolinea il parlamentare, è stata "una scelta ponderata del governo. Quelle risorse oggi avrebbero potuto essere utilizzate per contrastare il caro prezzi e aiutare i più fragili. Ci troviamo, insomma, di fronte a una politica economica di pura austerità che aiuta i potentati economici e massacra i cittadini, i lavoratori e le piccole imprese. In questo modo, il governo dimostra di essere lontano dalle necessità e dalle urgenze del Paese". La speranza, conclude Turco, è che il governo "ascolti quanti, anche all'interno della stessa compagine di governo, come il ministro dell'Ambiente e altri esponenti di vertice delle forze di maggioranza, stanno invocando il ripristino dello sconto sulle accise, diventato a questo punto indispensabile per rallentare l'inflazione". (Com)