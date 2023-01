Lazio 2023: al via tour D'Amato in 100 piazze, "avanti con coraggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via questa mattina, da Ponte Milvio a Roma, il tour elettorale in 100 piazze del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Con i volontari della mia campagna elettorale, faremo tappa in tutta la Regione per incontrare i cittadini e presentare il nostro programma di governo - scrive su Facebook D'Amato -. Sono stati allestiti banchetti su tutto il territorio regionale, nelle diverse province e in ogni quartiere della Capitale per raccontare quanto fatto fino ad oggi e presentare gli obiettivi e le linee direttrici che guidano il mio programma elettorale. Andiamo avanti con coraggio, spieghiamo il valore delle nostre proposte ai cittadini", conclude D'Amato. (Rer)