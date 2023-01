Lombardia 2023: Ronzulli, Fontana sotto 40 per cento? Non credo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo" che Fontana possa andare sotto il 40 per cento. Lo ha affermato la presidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine dell'evento "Lombardia al voto", organizzato da Fratelli d'Italia in corso a Palazzo Lombardia rispondendo ai cronisti che le hanno chiesto se la scarsa affluenza potrebbe portare la percentuale di voti ad Attilio Fontana al di sotto del 40 per cento, la soglia oltre la quale la legge elettorale lombarda fa scattare il premio di maggioranza consentendo di avere la maggioranza assoluta in Consiglio regionale. La vittoria "non si deve mai dare per scontata - ha proseguito Ronzulli - perché credo sia una questione di mancanza di rispetto nei confronti dell'elettore che fino al giorno del voto può decidere chi e cosa votare. Dobbiamo lavorare ogni giorno per conquistare il consenso forti delle nostre idee, della nostra esperienza in Regione Lombardia, di quello che è il nostro programma e di quello che andremo a proporre ai cittadini lombardi". (Rem)