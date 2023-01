Roma: l’avvocato Martina Scialdone uccisa a colpi di pistola dall’ex, fermato ingegnere 61enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha 61 anni ed è un ingegnere l’uomo in stato di fermo per l’omicidio dell’ex compagna Martina Scialdone, l’avvocato di 35anni uccisa ieri sera in viale Amelia, quartiere Appio-Latino a Roma. L’uomo, Costantino Bonaiuti di 61 anni, avrebbe ucciso la donna con una pistola in prossimità di un ristorante in cui lei stava cenando. I due si sono visti all’esterno e lì è maturato l’omicidio. Del caso se ne stanno occupando gli agenti della questura di Roma. (Rer)