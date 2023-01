Carburanti: Cattaneo (FI), rivendico scelte fatte da esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ha rivendicato e difeso la scelta fatta sulle accise: "A novembre il costo del carburante era 1.65 euro al litro, molto lontano da quei 2.3 euro di quando con Draghi avevamo introdotto lo sconto. Avendo come priorità quella di contrastare il caro bollette, abbiamo scelto di 'riorientare' quel miliardo al mese che spendevamo per i carburanti, cercando di essere più efficaci a favore delle famiglie e delle imprese". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a Rainews24. "Senza fare scostamenti, nel momento in cui dovesse esserci un raffreddamento dell'emergenza bollette e il carburante dovesse salire, a parità di risorse che abbiamo messo da parte, si può immaginare un riorientamento dinamico, tenendo conto dell'andamento del mercato, che è molto volatile", ha concluso Cattaneo. (Rin)