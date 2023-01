Governo: Ronzulli (FI), siamo coalizione, non partito unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo una coalizione, non un partito unico. Ci sono sfumature che interpretano le idee e i valori di ogni partito e che non possono essere ignorate. Guai se non ci fossero, perché arricchiscono la fisiologica e utile dialettica interna". Lo ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli nel corso dell'evento "Lombardia al voto", organizzato da Fratelli d'Italia all'auditorium Testori a Milano. "Come sempre accade da 28 anni - ha proseguito - nel centrodestra ci si confronta e poi si fa la sintesi. A qualcuno piacerebbe vederci divisi, ma resterà deluso. Forza Italia è e sarà leale, senza rinnegare la propria identità". (Rem)