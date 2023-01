Difesa: Crosetto, necessaria politica estera Ue condivisa e intenti comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Difesa europea è un pilastro nella struttura della sicurezza occidentale ma, prima di tutto, è necessaria una politica estera condivisa e intenti comuni all'intera comunità politica della Ue. Lo dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a Formiche. Per il ministro, però "sarà necessario evitare qualsiasi inutile duplicazione, nel quadro delle nostre storiche alleanze". Per questo, ricorda Crosetto, "La dichiarazione comune sulla cooperazione tra Unione europea e Nato sottolinea che la Nato è il fondamento della difesa collettiva per suoi membri e per la sicurezza Euro-Atlantica, e che la Nato, allo stesso tempo, riconosce il valore di una Difesa europea più forte e più efficace che contribuisca alla sicurezza globale e transatlantica, in maniera complementare e inter-operativa". (Res)