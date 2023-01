Carburanti: decreto, prezzo medio su sito Mimit, cartelloni entro 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio dei carburanti su base regionale sarà pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. È quanto stabilito dal decreto Carbruanti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni – si legge nel decreto – sono definite con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro 15 giorni dalla data di adozione del decreto, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento”. In caso di violazione, “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6.000 euro. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni”. (Rin)