Lombardia 2023: Pisapia, in passato abbiamo perso perché non non abbiamo creduto nella possibilità di vincere

- “Ovunque noi governiamo abbiamo dimostrato che siamo capaci di dare risposte. Non parliamo ma facciamo diventare realtà quelle che sono le speranze dei cittadini. Non sogni, ma proposte e progetti concreti. In passato abbiamo dimostrato che siamo capisci di governare e di rispondere alle esigente dei nostri concittadini. Abbiamo perso, forse, perché non non abbiamo creduto nella possibilità di vincere, questa può essere la volta buona, la strada giusta per il cambiamento”. Lo ha detto Giuliano Pisapia, Europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Milano, durante la presentazione del programma di Pierfrancesco Majorino, al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. (Rem)