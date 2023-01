Iran: Berruto (Pd) scrive ad ambasciatore in Italia, intervenga per Fahimeh Karimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile nazionale Sport del Partito democratico, Mauro Berruto, in una missiva all'ambasciatore dell'Iran in Italia, Mohammad Reza Saburi, chiede il patrocinio politico della condannata a morte Fahimeh Karimi e annuncia che coinvolgerà istituzioni sportive italiane ed internazionali. "Egregio Ambasciatore - inizia la missiva - le scrivo in riferimento alla situazione di Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo, madre di tre figli e condannata a morte. Arrestata durante una manifestazione è attualmente detenuta presso il carcere di Khorin, a Pakdasht. La pena inflitta è umanamente, moralmente e giuridicamente inaccettabile e non c'è evidenza di regolare processo a suo carico. Il direttore del quotidiano italiano La Stampa, lo scorso 8 gennaio, ha consegnato presso la sede della sua Ambasciata a Roma, un dossier con oltre 300 mila firme di cittadine e cittadini italiani che chiedono giustizia per Fahimeh Karimi e per tutte le donne e i giovani incarcerati e condannati. C'è, fra quelle trecentomila, anche la mia firma". (segue) (Rin)