Ue: Pisapia, Sassoli ha tracciato miglior programma di sempre per Europa e Lombardia

- "Entusiasmo, passione, unita, comunità, attenzione alle persone, erano valori che hanno guidato l'azione di una persona eccezionale, un mio amico e amico di tanti di noi, David Sassoli. Nel suo ultimo saluto, quando era in una situazione clinica già grave e lui lo sapeva, ci ha esortato a impegnarci contro le disuguaglianze non più intollerabili, e ci ha ricordato i doveri delle istituzioni di proteggere i più deboli, e abbattere muri di confine tra umanità e disumanità. Con poche parole ha tracciato il miglior programma di tutti i programmi possibili che vale per l’Europa e anche per la Lombardia. Adesso tocca a noi". Lo ha detto Giuliano Pisapia, Europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Milano, durante la presentazione del programma di Pierfrancesco Majorino al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano, ricordando il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. (Rem)