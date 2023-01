Carburanti: decreto, bonus fino a 200 euro per dipendenti detassati per 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dei buoni benzina “o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore”. È quanto si legge nel decreto Carburanti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli oneri derivanti dalla misura ammontano a “13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni dieuro nell'anno 2024”. (Rin)