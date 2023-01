Ucraina: Turchia, transitate oltre 17 milioni di tonnellate di grano dal Bosforo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 17 milioni di tonnellate di grano sono state trasportate attraverso il "corridoio del grano" nel Mar Nero, nel quadro dell'intermediazione svolta dalla Turchia per evitare una potenziale crisi alimentare durante la guerra Russia-Ucraina. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa di Ankara. "La spedizione di grano dai porti ucraini continua in sicurezza come previsto", ha affermato il ministero della Difesa turco. Finora almeno 643 navi cariche di grano hanno lasciato i porti ucraini. Lo scorso luglio, la Turchia, le Nazioni Unite, la Russia e l'Ucraina hanno firmato un accordo a Istanbul per riprendere le esportazioni di grano da tre porti ucraini nel Mar Nero, sospese dopo l'inizio della guerra Russia-Ucraina nel febbraio 2022. Un centro di coordinamento congiunto con funzionari dei tre Paesi e delle Nazioni Unite è stato istituito a Istanbul per supervisionare le spedizioni. (Res)