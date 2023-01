Lazio 2023: Pci deposita lista, Pecorilli quinta candidata presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonia Pecorilli è la candidata del Partito Comunista Italiano alla presidenza della Regione Lazio. Il Pci, infatti, ha presentato in tribunale a Roma la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali. Per il simbolo della della Falce e il Martello sono state raccolte 2624 firme. Sonia Pecorilli, operatrice sanitaria, 40 anni anni, arriva dalla federazione di Latina del Partito Comunista. Capolista è Lucia Addario, operaia nel settore delle pulizie, figlia e nipote di partigiani. Pecorilli è la quinta candidata alla presidenza della Regione Lazio, dopo Alessio D'Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra e Rosa Rinaldi per Unione popolare. (Rer)