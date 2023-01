Emirati-Italia: sottosegretario Silli, sempre più occasioni di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, ha avuto una "proficua riunione" con il sottosegretario per l'Energia e le Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, Sharif al Olama, ad Abu Dhabi. "Sempre più occasioni di cooperazione tra Italia ed Emirati. Cresce l'interesse negli Emirati per l'esperienza italiana in efficienza energetica, rinnovabili ed economia circolare", si legge sul profilo Twitter della Farnesina. Silli si trova ad Abu Dhab per la 13esima Assemblea dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena).(Res)