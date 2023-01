Carburanti: decreto, bonus da 60 euro per abbonamenti bus e treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, “è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e non può superare l'importo di 60 euro”. È quanto si legge nel testo del decreto Carburanti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il buono “è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente”. (Rin)