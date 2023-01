Lombardia 2023: Pregliasco, autocandidatura emersa da giornali, io do mia disponibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di diventare assessore alla Sanità "è una cosa emersa dai giornali. Io do la mia disponibilità da indipendente di una lista civica di Majorino, e ovviamente sarà la coalizione a valutare chi potrà essere parte della giunta e degli aspetti operativi". Lo ha affermato il candidato nella lista civica "Majorino presidente", Fabrizio Pregliasco, a margine della presentazione del programma elettorale di Majorino al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. "Credo che questo per me è un passaggio, rispetto a un impegno pubblico, ma che deriva non tanto dal fatto di essere una 'virostar', e comunque conosciuto dal punto di vista dell’attività di virologo e medico, ma soprattutto per l’impegno nel terzo settore. Da più di 30 anni mi occupo a livello nazionale delle pubbliche assistenze, dei servizi sociosanitari che in Italia ci sono. E questo credo di poterlo mettere a fattor comune con tutti i colleghi della coalizione", ha aggiunto Pregliasco. (segue) (Rem)