Lombardia 2023: Pregliasco, autocandidatura emersa da giornali, io do mia disponibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda dei cronisti sulla scelta di autocandidarsi, ha sottolineato: "Io non l’ho fatta. Questo è un aspetto giornalistico che ovviamente crea inutile agitazione, e anche polemiche da parte del centrodestra. Io credo che, da vero cittadino disponibile, spero che gli elettori vogliano scegliere, e possano scegliere me. In questo senso contribuirò sulla base di un programma". Rimasto sorpreso dalle polemiche? "No, ci sta. Chiaro che i giornalisti devono trovare notizie, o meglio titoli. Però davvero da parte mia c’è solo disponibilità, per il resto è tutto da costruire, e credo che dovremmo farlo perché ritengo che la situazione attuale, anche in termini di previsioni, possa vedere una contendibilità e una vittoria del centrosinistra", ha concluso Pregliasco. (Rem)