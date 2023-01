Lazio 2023: D'Amato, Rocca non credibile su sanità, noi usciti da commissariamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho massimo rispetto per tutti i candidati, ma quelle di Rocca sulla sanità sono parole al vento. Non è credibile, lui era presidente della confederazione della sanità privata. Con lui il rischio di colpire la sanità pubblica è molto forte, non credo che abbia le carte in regola per dare lezioni a chi è uscito da una lunga stagione di commissariamento". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante un'intervista a RaiNews 24. "I problemi ci sono, non dirò mai che non esistono, ma abbiamo messo in campo raggiunto risultati importanti, ora vanno usati al meglio i fondi del Pnrr per la sanità", ha concluso D'Amato. (Rer)