Repubblica Ceca: elezioni, spoglio al 10 per cento vede parziale vantaggio ex premier Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spoglio del 10 per cento dei voti del primo turno di elezioni presidenziali ceche conferma, secondo le previsioni dei media, il vantaggio del candidato del partito di opposizione Ano Andrej Babis sugli altri candidati. L'ex premier al momento guida le preferenze con il 39,2 per cento dei voti, mentre lo segue l'ex segretario di Stato maggiore Petr Pavel con il 31 per cento. Staccata l'ex rettrice dell'Università Mendel di Brno Danuse Nerudova con il 13,8 per cento. In ragione del sistema di scrutinio ceco, per cui vengono spogliati prima i voti delle circoscrizioni più piccole, i media prevedono un calo delle preferenze per Babis, mentre quelle di Pavel e Nerudova dovrebbero invece crescere. Sotto il 10 per cento tutti gli altri candidati, con i senatori Pavel Fischer e Marek Hiliser rispettivamente al 6,3 e 2,8 per cento, mentre il deputato del partito populista Spd, Jaroslav Basta, si attesta attorno al 3,7 per cento. Chiudono l'imprenditore Karel Divis all'1,5 per cento e il medico Tomas Zima allo 0,5 per cento. L'affluenza, per quanto riguarda le circoscrizioni attualmente scrutinate, è molto alta, pari al 66 per cento.(Vap)