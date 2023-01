Russia-Ucraina: ministero Esteri russo su invio carri armati britannici, obiettivi legittimi in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di armi da parte di Paesi stranieri all’Ucraina “sono obiettivi legittimi” per le forze russe impegnate sul terreno ucraino. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Marija Zakharova, rispondendo all’emittente britannica “Bbc” . L’emittente aveva chiesto alla portavoce un commento sulla notizia che il Regno Unito consegnerà dei carri armati Challenger 2 all'Ucraina. "Come abbiamo detto in precedenza, le forniture di armi sono obiettivi legittimi per gli attacchi russi", ha detto Zakharova.(Rum)