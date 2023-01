Lazio 2023: Giannini-Fanuli (Lega), ripartiamo davvero da periferie, aperto comitato Montespaccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo aperto oggi uno dei comitati elettorali che saranno operativi sui territori di Roma e provincia, ma, con una scelta dal carattere fortemente simbolico, l'inaugurazione della prima sede l'abbiamo voluta fare a Montespaccato, una delle periferie simbolo della capitale, con le sue criticità, ma anche con una grandissima voglia di riscatto. È quanto dichiarano in una nota il consigliere regionale uscente Daniele Giannini ed Eloisa Fanuli, candidati della Lega al consiglio regionale del Lazio. "In tanti - proseguono - durante la campagna elettorale si riempiono la bocca con la parola 'periferia' o parlando delle 'borgate', noi nei quartieri più lontani dal centro ci siamo e ci siamo sempre stati. Ancora i cittadini ricordano l'impegno e i lavori di riqualificazione ottenuti quando Giannini era presidente dell'allora Municipio XVIII, oggi XIII. Proprio per questo, una volta eletti, sull'onda della 'politica del fare' che ci contraddistingue - concludono - continueremo anche dalla regione a mettere risorse sulle periferie romane, tra cui sicuramente Montespaccato". (Com)