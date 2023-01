Cuba-India: sottosegretaria agli Esteri Lekhi incontra presidente Diaz-Canel, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria agli Esteri e alla cultura dell’India, Meenakashi Lekhi, ha incontrato il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, nel quadro di una visita ufficiale nell’isola. Lekhi ha anche incontrato il ministro degli Esteri cubano, Gerardo Penalver Portal. “Abbiamo esaminato le relazioni tra India e Cuba e discusso i modi per rafforzare la cooperazione in aree di reciproco interesse”, ha scritto la sottosegretaria indiana in un tweet. Il viaggio della sottosegretaria indiana proseguirà in Guatemala, El Salvador e in Bolivia e si concluderà il 20 gennaio. (Mec)