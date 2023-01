Ucraina: Crosetto, Italia non poteva rimanere ferma e indifferente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di fronte all'aggressione russa all'Ucraina, l'Italia non poteva rimanere ferma e indifferente e di comune accordo con la comunità internazionale e i nostri principali partner (Nato e Ue) ha, giustamente, deciso di aiutare il popolo ucraino. Lo dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a Formiche.net. "Il nostro Paese – spiega il ministro – sta contribuendo alla resistenza di Kiev con l'invio di aiuti che non sono solo di equipaggiamenti militari, ma anche civili, come i gruppi elettrogeni per tornare a illuminare le città". L'esecutivo "ha deciso di completare l'attuazione del quinto decreto di aiuti stabilito dal precedente governo nel 2022, e che proprio in questi giorni ha ricevuto piena copertura con un una nuova risoluzione parlamentare per l'intero 2023 in vista di un altro, sesto decreto". Ulteriori aiuti che verranno concertati durante la prossima riunione dell'Ukraine defence contact group, a Ramstein, in Germania. "Il presidente Giorgia Meloni – ha detto ancora Crosetto – è stato sempre molto chiaro nel ribadire che l'Italia è fortemente collocata nell'Alleanza occidentale e in Europa: gli impegni che il nostro Paese ha preso, e mantiene da decenni, saranno rispettati e onorati". (Res)