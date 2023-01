Lombardia 2023: Calenda, con Moratti puntiamo a risultato doppio rispetto alle politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Letizia Moratti in Lombardia “sta facendo un’ottima campagna fondata sui fatti e sui programmi” e dalle regionali “ci aspettiamo un risultato doppio rispetto alle politiche”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine delle evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e Pde” in corso a Milano. (Rem)