- Questa mattina a Sarno dove, insieme a dirigenti e militanti, abbiamo inaugurato la nuova sede di Forza Italia. Come sempre tanto entusiasmo per i colori azzurri qui in Campania. Lo scrive su Twitter il vice premier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Forza Italia è una forza di governo leale, affidabile, seria, propositiva e protagonista, ha aggiunto. (Res)