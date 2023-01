Ucraina: Crosetto, da Mosca "fake news" per minare consenso opinione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella russa è un'attività di "fake news che mirano a minare il consenso nazionale della nostra opinione pubblica a sostegno dell'Ucraina". Lo dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a Formiche. "Contro questa disinformazione – continua il ministro – che viene da organi ufficiali russi (ambasciata russa in Italia, ministero degli Esteri) diciamo con forza 'basta!'. Non si inventano notizie denigratorie del buon nome dell'Italia per fini di propaganda militare".(Res)