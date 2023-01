Italia-Giappone: Crosetto, Tokyo partner di importanza centrale e strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone è una nazione amica e un partner di importanza centrale e strategica per gli interessi dell'Italia. Lo dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a Formiche. "Presto verrà avviato anche un meccanismo di consultazione bilaterale Esteri-Difesa tra i nostri due Paesi". Per il ministro, la realizzazione del caccia di sesta generazione, Global combat air programme (Gcap), con Regno Unito e Giappone "può rappresentare un volàno importante per i rapporti commerciali ed economici tra Roma e Tokyo". Ma il ministro avverte "l'Italia potrà proseguire questo percorso soltanto se avrà lo stesso peso con una uguale ripartizione degli oneri tra i tre partner citati". Sulla possibile convergenza tra Gcap e il parallelo programma Scaf franco-tedesco-spagnolo, Crosetto aggiunge: "l'area Euro-Atlantica e quella Indo-Pacifica sono, da un punto di vista della sicurezza e non solo, inscindibili e strettamente collegate". (Res)