Lazio 2023: depositata civica Rocca, capilista Abatecola e Biancucci

- È stata depositata in Tribunale a Roma anche la lista civica per il candidato presidente del centrodestra alla Regione Lazio, Francesco Rocca. Sono 32 i candidati. A guidare la rosa Claudia Abatecola in coppia con Francesco Biancucci. A seguire Mario Brozzi, ex medico sociale della As Roma, già capogruppo in consiglio regionale della lista civica Polverni; Mario Brugia, Alessio Bruognoli, Edoardo Cante, Giorgio Heller, ex presidente del Livorno Calcio. Tra gli altri nomi, Daniela Tiburzi, Carolina Casini e Romolo Reboa noto avvocato penalista. (Rer)