Iran-Arabia Saudita: ministro Esteri Teheran, Riad non è pronta per ripresa relazioni

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, ha sottolineato la disponibilità di Teheran a riallacciare i rapporti con l'Arabia Saudita, ma ha affermato che Riad non è ancora pronta. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Fars news", il capo della diplomazia iraniana ha detto: “L'Arabia Saudita non è ancora pronta per tornare alle normali relazioni. Abbiamo l'intenzione e la volontà necessarie per normalizzare (i rapporti) con l'Arabia Saudita. Se tale intenzione sarà vista nel vero senso da parte saudita, la normalizzazione delle relazioni sarà rapida e realizzabile". Da Beirut dove si trova in visita, Amirabdollahian ha affermato che l'Iran e l'Arabia Saudita hanno tenuto cinque sessioni di negoziati "importanti e positivi" nella capitale irachena Baghdad. Come primo passo, ha aggiunto, i consolati generali dei due Paesi nella città iraniana di Mashhad e nella città saudita di Gedda dovrebbero essere riaperti per fornire i servizi consolari necessari. L'Arabia Saudita ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'Iran nel gennaio 2016 dopo che l'ambasciata a Teheran è stata presa d'assalto da manifestanti che hanno protestato per l'esecuzione a Riad del religioso sciita Sheikh Nimr Baqir al Nimr. (Res)