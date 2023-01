Difesa: Crosetto, sicurezza Mediterraneo in crisi per conflitto ucraino, investire meglio sull’Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Mediterraneo sta subendo pesanti riflessi dal conflitto in Ucraina che ha inasprito le tensioni già presenti nell'area. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a “Formiche”. “Ecco perché sono certo che sia un'area da presidiare e la cui sicurezza è strategica per l'Europa e per tutti i Paesi che si affacciano sul bacino", ha detto ancora il ministro, aggiungendo che per il mar Mediterraneo "transitano dorsali vitali per le comunicazioni, rifornimenti energetici e rotte commerciali". Sull'Africa in particolare, Crosetto ha avvertito che "l'Europa investe sette volte quello che investe la Cina in Africa e 25 volte la Russia, ma con risultati estremamente diversi. La Cina ha una presenza significativa, in Africa, la Russia anche, mentre l'Europa no".(Res)