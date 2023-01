© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la SS45bis "Gardesana Occidentale", a Toscolano Maderno (BS), a causa dei lavori di ripristino dell'area a seguito di una frana avvenuta nella serata di ieri. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. (Com)