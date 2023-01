Difesa: Crosetto, accordi Abramo e confini marittimi Israele-Libano sono “passi storici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le relazioni bilaterali tra Italia e Israele assumono un rilievo determinante per implementare la sicurezza e le attività di cooperazione in tutti i settori, compresa la difesa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a “Formiche”. Inoltre, ha spiegato ancora il ministro, "l'Italia in Medio Oriente è presente con i suoi soldati in Libano sulla Blue line e contribuisce anche così alla stabilità e alla sicurezza della regione. In questa ottica, l'accordo sulla definizione dei confini marittimi tra Israele e Libano, dopo anni di intensi negoziati, rappresenta un risultato storico".(Res)