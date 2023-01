Lazio: Righini (Fd'I), agricoltori penalizzati da giunta Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun ascolto e nessuna comprensione per i coltivatori e gli allevatori del Lazio dalla giunta Zingaretti. Così in un comunicato Giancarlo Righini vicepresidente della Commissione Regionale Agricoltura e Ambiente del Lazio e consigliere regionale di Fd'I. "L'assessore alla Agricoltura non ha saputo dare risposte concrete alla categoria che garantisce una quota notevole del Pil del Lazio. Ma a parte l'incapacità, - aggiunge - è grave che non abbia voluto mai prendere in considerazione i suggerimenti e le richieste avanzate dagli imprenditori che coltivano la terra e allevano bestiame. Nulla è stato fatto per semplificare la burocrazia, ne per incrementare le risorse disponibili e per modificare. un criterio di selezione che non consente alla maggior parte delle aziende di beneficiare degli investimenti produttivi agricoli previsti nel documento strategico regionale 2023-2027. Per non parlare della mancata nomina del Direttore dell'Agricoltura o del provvedimento Classy farm che esclude gli allevatori di ovini e caprini della nostra regione. Manca poco all'uscita di scena di questa compagine di governo, che ha penalizzato imprese e lavoratori chiudendosi nella sua torre d'avorio di potere, lascerà spazio ad una dinamica Amministrazione a trazione Fd'I con Francesco Rocca presidente", conclude.(Com)