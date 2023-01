Egitto-Cina: domani al Cairo l'incontro fra i ministri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, incontrerà domani, 15 gennaio, l'omologo della Cina, Qin Gang, al Cairo, ultima tappa del suo viaggio in cinque Paesi in Africa. I capi della diplomazia del Cairo e di Pechino discuteranno delle modalità per rafforzare i legami in tutti i settori e di una serie di temi regionali e internazionali di reciproco interesse. Al termine dell'incontro è prevista una conferenza stampa. (Cae)