Governo: Ronzulli (FI), nessuna fibrillazione nella maggioranza, linea unica

- All'interno della maggioranza "non ci sono fibrillazioni. La coalizione è salda, coesa e leale, è un confronto in cui poi c’è una sintesi e poi una posizione sola. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine dell'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. "Su caro carburante e accise non ci sono posizioni diverse, la linea è una sola siamo convinti e rivendichiamo la scelta del governo di aver dedicato tre quarti della manovra per il caro bollette: è stata una scelta giusta e saremo pronti a intervenire se il prezzo del carburante dovesse salire", ha aggiunto Ronzulli, che ha poi ribadito quanto detto in precedenza dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida che ha parlato di "decisione corale". "La maggioranza e il governo vanno avanti e Forza Italia è leale al governo", ha concluso la senatrice. (Rem)