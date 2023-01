Regno Unito: Sunak conferma, invio di carri armati Challenger per forze armate Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Regno Unito invierà carri armati Challenger 2 in Ucraina “per sostenere lo sforzo bellico del Paese”. Lo ha affermato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in un colloquio telefonico con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferito da una nota del governo britannico, la decisione “mostra l'ambizione del Regno Unito di intensificare il sostegno". Secondo fonti dell’emittente radiotelevisiva pubblica “Bbc”, l'impegno iniziale è per circa una dozzina di carri armati. Il presidente ucraino ha commentato la decisione su Twitter scrivendo che le decisioni prese dal Regno Unito “non solo ci rafforzeranno sul campo di battaglia, ma invieranno anche il segnale giusto ad altri partner”.(Rel)