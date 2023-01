Lombardia 2023: Majorino, vinciamo e aiutiamo centrosinistra a rialzare testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In molti "mi chiedono chi me lo ha fatto fare di candidarmi in questo momento in cui il Pd è così in crisi, io ribalto il ragionamento: noi vinciamo qui e aiutiamo il centrosinistra a rialzare la testa”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle alla presidenza della regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, durante la presentazione del programma dal palco del Piccolo teatro studio Melato a Milano. “C’è bisogno del cuore, del cambiamento, di opposizione e progetti alternativi”, ha aggiunto Majorino. (Rem)