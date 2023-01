Lazio 2023: D'Amato, vincerò, appello a voto utile per fermare destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai con il M5s non ci sono più margini per costruire alleanze perché "sono state presentate le liste e i programmi. Io ho provato fino all'ultimo, ora saranno gli elettori a decidere. Ma io non temo nessuno, sono convinto di vincere queste elezioni, sono determinato e pragmatico, gli elettori mi hanno conosciuto nella lotta al Covid". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervistato a Rainews24. Alle regionali "si può fare anche il voto disgiunto per cui faccio appello al voto utile per evitare che le destre vincano. Abbiamo un programma chiaro e siamo stati i primi a presentarlo con una coalizione di 7 liste - ha sottolineato D'Amato -. Mi rivolgo a tutti con la forza dei risultati raggiunti in questi anni soprattutto nella battaglia al Covid che ha fatto del Lazio un modello e questo modello intendo riproporlo in tutti i settori importanti della vita economica della nostra Regione che è una grande regione europea", ha concluso. (Rer)