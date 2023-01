Lavoro: Boni confermato segretario generale della Cgil di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il decimo Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano dal titolo: "Milano per il futuro". La neoeletta Assemblea della CGIL di Milano ha riconfermato il suo Segretario Generale - Massimo Bonini con il 92 per cento dei voti a favore. La proposta per la Segreteria fatta da Bonini, ha trovato esito positivo con la rielezione, quindi, della Segreteria composta da: Luisella Inzaghi, Melissa Oliviero e Gabriele Rocchi e Vincenzo Greco. Nel ringraziare tutte e tutti coloro che hanno partecipato alla due giorni, Bonini ha ribadito l'importanza di mettere al centro la condizione reale e materiale delle persone. "Continueremo con impegno a lavorare a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori per la difesa dei loro diritti e per il miglioramento delle loro condizioni", ha concluso il rieletto Segretario Generale della CGIL milanese.(Com)