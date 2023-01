Giustizia: Delmastro, riforma Cartabia votata da governo con M5s, verginità politica non torna con mistificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle, in una confusa nota, accusa Fratelli d'Italia dei disastri, in termini di sicurezza, generati dalla riforma Cartabia in ordine alle scarcerazioni dei mafiosi. “A questi ‘Varenne’ della mistificazione ricordiamo che Fratelli d'Italia ha votato contro la loro riforma Cartabia. Il Movimento 5 stelle era al governo con ministri e sottosegretari mentre veniva prima varata e poi votata la riforma Cartabia”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. “È inutile che oggi il Movimento 5 stelle tenti di ritrovare una sorta di verginità perduta in materia di sicurezza e contrasto alla criminalità organizzata: la verginità una vota perduta non torna più”, aggiunge il sottosegretario. (Rin)