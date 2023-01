Migranti: Piantedosi, riammissioni in Slovenia pienamente legittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riammissioni in Slovenia dei migranti arrivati in Italia dalla rotta balcanica sono “uno strumento pienamente legittimo, che è doveroso riattivare e rafforzare”. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto, Pietro Signoriello. “Parliamo di un confine interno all’Europa, tra due Paesi membri dell’Unione europea”, ha puntualizzato il ministro. “Non mi risulta che le riammissioni siano considerate illegali, aspetteremo le pronunce giudiziarie ma solo due finora sono state impugnate. Non c’è motivo per cui uno strumento che viene utilizzato a parti invertite con la Francia non debba essere ritenuto legittimo con la Slovenia”. Piantedosi ha confermato che una prima riattivazione delle riammissioni c’è già stata, visto l’alto numero di richieste indirizzato al Paese di confine, anche se “la percentuale di accoglimento da parte della Slovenia per noi non è ancora sufficiente”. (Frt)