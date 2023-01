Lombardia 2023: Ronzulli, Rizzi ha ricevuto tanto da FI, avremmo voluto vedere i risultati del suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Forza Italia "ha ricevuto tanto in questi cinque anni e avremmo voluto vedere il risultato di questo lavoro". Lo ha detto oggi la presidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, in merito all'uscita dell'assessore regionale alla casa e housing sociale, Alan Christian Rizzi, da Forza Italia per approdare nelle fila della Lega. "Una persona che non ha avuto il coraggio di correre nelle liste forti si dimostra per quello che è. Mi hanno insegnato che sulla Croce Rossa non si spara".(Rem)